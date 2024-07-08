Близько 10:00 окупанти обстріляли ракетами українські міста. У Києві відбулося влучання снарядів та уламків одразу у кількох районах. Зокрема, ворог влучив по дитячій лікарні "Охматдит" та пологовому будинку "Ісіда". У Кривому Розі пошкоджене приватне підприємство.

Дивіться також Цинічний удар окупантів по "Охматдиту": жахливі кадри зсередини лікарні

Приспустять прапори

Мер Віталій Кличко повідомив, що 9 липня оголошено Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти Києва.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності,

– йдеться у повідомленні міського голови.

9 липня у місті скасують будь-які розважальні заходи. Міська влада просить також телеканали та радіостанції внести відповідні зміни до сітки мовлення.

Станом на 17:30 розбір завалів на місцях влучань триває. За даними ДСНС відомо про 22 загиблих та 72 постраждалих.

У Кривому Розі оголошується День жалоби,

– повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

У Кривому Розі загинуло 10 людей, ще понад 30 постраждали.