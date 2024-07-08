Зазначається, що у місті є декілька влучань. Під ударом опинилося промислове підприємство.

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Які наслідки руйнувань у Кривому Розі

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські загарбники здійснили масовану атаку по місту. За його словами, є інформація відразу про декілька влучань, зокрема по адміністративній будівлі промислового підприємства.

Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких,

– йдеться у повідомленні.

Як уточнив начальник військової адміністрації, на місцях влучань працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи. Точні деталі стосовно поранених та жертв наразі з'ясовують, інформацію про масштаби пошкоджень вочевидь буде оприлюднено згодом.