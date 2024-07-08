Повітряну тривогу було оголошено за кілька хвилин до вибуху. Зазначається, що росіяни випустили ракети з Криму.

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Вибух у Кривому Розі

Близько 9:54 у Кривому Розі пролунав гучний вибух. За десять хвилин до цього Повітряні сили написали про загрозу ударів балістикою з Криму. Невдовзі монітори повідомили про пуски "Іскандерів" з Криму.

Вже о 10:02 моніторингові канали знову попередили про пуски балістики на Кривий Ріг.

Водночас зафіксовано ракети й в інших областях. Практично одночасно у ЗСУ попередили про ракети у Чернігівській та Миколаївській областях. Останні прямували курсом на Кропивницький – там лунали вибухи. До того ж росіяни знову підняли у небо МіГ-31К, а також зафіксовано зліт Ту-22м3 з Шайковки.

Зазначимо, що вночі ворог випустив по Україні 6 ракет – 4 Х-101 із літаків Ту-95МС повітряного простору Саратовської області та 2 балістичні ракети "Іскандер-М". Протиповітряна оборона ліквідувала 3 з 4 ракет Х-101 на Житомирщині та Черкащині.