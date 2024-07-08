Нагадаємо, що СБУ кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Слідчі вже встановили, що для атаки окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

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Кадри "Охматдиту" зсередини після атаки Росії

Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві 8 липня зазнала російського удару. Це спричинило значні руйнування.

На кадрах показані пошкоджені кабінети та коридори лікарні, в якій лікувалися українські діти.

На оприлюднених світлинах видно, що сильно постраждала стеля у різних приміщеннях медзакладу. Її частини або лежать на підлозі, або ж ледве звисають з кріплень. Зокрема, внаслідок удару вибито вікна. Так, повсюди помітно уламки скла на підлозі.

Який має вигляд "Охматдит" після удару Росії / Фото 24 Каналу / Аліни Латанської

Зауважимо, що голова міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшкко в ефірі телемарафону зазначив, що в "Охматдиті" пошкоджено 5 корпусів. За його словами, у лікарні немає світла, кисню та водопостачання, тому пацієнтів кількох відділень евакуюють.