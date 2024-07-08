Нагадаємо, що СБУ кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Слідчі вже встановили, що для атаки окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
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Кадри "Охматдиту" зсередини після атаки Росії
Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві 8 липня зазнала російського удару. Це спричинило значні руйнування.
На кадрах показані пошкоджені кабінети та коридори лікарні, в якій лікувалися українські діти.
На оприлюднених світлинах видно, що сильно постраждала стеля у різних приміщеннях медзакладу. Її частини або лежать на підлозі, або ж ледве звисають з кріплень. Зокрема, внаслідок удару вибито вікна. Так, повсюди помітно уламки скла на підлозі.
Який має вигляд "Охматдит" після удару Росії / Фото 24 Каналу / Аліни Латанської