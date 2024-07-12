Мальчика переводили в киевский кардиоцентр после того, как Россия обстреляла в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" 8 июля.

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Что известно о пациенте "Охматдета" Егоре, который умер 12 июля

В комментарии изданию "Вікна" мама Егора рассказывала, что они являются многодетной семьей из Херсона, которая недавно переехала в село Голынь Ивано-Франковской области. Егор успешно закончил 1 класс местного лицея в новом селе.

20 июня мальчик получил серьезные травмы после падения с велосипеда. У ребенка произошло внутреннее кровоизлияние, сильный ушиб брюшной стенки и гематома на печени.

Сначала семилетний Егор был прооперирован в больнице в Калуше, а затем переведен в Ивано-Франковск из-за стабильно тяжелого состояния. Через два дня Егора перевезли в Киев для продолжения лечения в "Охматдете".

Когда Егор упал с велосипеда, то основной удар был в печень, именно на ее соединение. В Киеве нам сказала, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов длилась операция, после которой сын был двое суток в сознании, говорил и реагировал,

– рассказала мама Егора.

Женщина также уточнила, что в остатке печени, что сохранился, образовался тромб, поэтому снова пришлось делать операцию, которая длилась 3,5 часа. После этого у Егора на двадцать минут остановилось сердце и понадобилось переливание крови.

По словам мамы, у мальчика отказала печень, почки, не работал желудок. Также на правой руке мальчика отмирал указательный палец, а сам Егор находится на диализе.

Женщина также рассказывала, что врачи уверяли ее, что печень восстанавливается, но до полного возвращения формы органа нужно еще две недели. Однако, по словам мамы, никто не знал, как на это будет реагировать мозг Егора, ведь каждую минуту ситуация могла измениться.

Анастасия рассказывала, что она вдвоем с мужем дежурила возле сына, а бабушка с тремя другими детьми находилась у знакомых.

Каким был день ракетного обстрела "Охматдета" для семьи Завадецких

Во время ракетного удара по больнице, который нанесли российские оккупанты, Анастасия Завадецкая была в палате своего сына на седьмом этаже "Охматдета". Женщина рассказала, что сначала видела в окно, как рядом горел после попадания завод и где-то через две минуты прилет произошел и в здание больницы.

Я как раз склонилась над сыном, чтобы помолиться и тут вижу скоростной огонь. Два окна в палате вылетели, а у моего сына окно уцелело. Верю, что Бог его не зря спас. Еще в реанимации лежал один мальчик, – он также жив. Мы сразу легли на пол, потом нас вывели на нулевой этаж, но там был пожар, – отметила мама Егора.

Анастасия Завадецкая также рассказала о хаотичной картине после прилета в больницу, где были отключены приборы жизнеобеспечения, а медицинский персонал работал в срочном порядке, чтобы помочь больным.

Женщина также отметила, что ее муж вместе с младшим ребенком были на первом этаже, когда россияне ударили в больницу. Отец прикрыл собой девочку, ведь от удара начали рушиться стены.

В конце концов, Егора перевезли в кардиологический центр, который был недалеко от "Охматдета". Из-за перекрытых дорог на это ушло больше времени.

Кроме того, по словам Анастасии, их врач-трансплантолог, который делал операцию на восьмом этаже, получил ранение в голову в результате ракетного удара.

Сам семилетний Егор умер после пребывания в коме 12 июля. Это уже вторая жертва среди детей после ракетного удара по "Охматдету".