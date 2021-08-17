Пока что – я это подчеркиваю, пока что – трудовая миграция украинцев из Украины не несет большой угрозы для нашего экономического развития. Но рано или поздно люди начнут для себя выбирать возможности будущего проживания, и будут выбирать страну, в которой они захотят остаться. И вот тут появится вопрос: захочет ли трудовой мигрант остаться в Украине,

– предостерегает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Он добавил, что такая ситуация уже будет нести в будущем угрозу для экономического развития Украины.

"Страны-соседи, не только Польша. Это делает Беларусь, где пол миллиона наших мигрантов, Россия, Китай забирают наши технические кадры, другие страны Азии... Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество, низкая цена", – объясняет Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

По словам аналитиков, "охота" на кадры в перспективе будет только усиливаться. Ведь Европа существенно "стареет" и нуждается в опытных руках. Поэтому Украине следует немедленно внедрять системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов". Специалисты советуют начать с поддержки отечественного бизнеса, который системно инвестирует в человеческий ресурс.