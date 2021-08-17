Поки що – я це підкреслюю, поки що – трудова міграція українців з України не несе великої загрози для нашого економічного розвитку. Але рано чи пізно люди почнуть для себе обирати можливості майбутнього проживання, і обиратимуть країну, в якій вони захочуть залишитися. І ось тут з'явиться питання: чи захоче трудовий мігрант залишитися в Україні,

– застерігає президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Він додав, що така ситуація вже буде нести в майбутньому загрозу для економічного розвитку України.

"Країни-сусіди, не тільки Польща. Це саме робить Білорусь, де пів мільйона наших мігрантів, Росія, Китай забирають наші технічні кадри, інші країни Азії... Вони всі зацікавлені максимально забрати наші технічні кадри, тому що передусім це висока якість, низька ціна", – пояснює Руслан Бортник, директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики.

За словами аналітиків, "полювання" на кадри у перспективі лише посилюватиметься. Адже Європа істотно "старіє" і потребує досвідчених рук. Відтак Україні слід негайно впроваджувати системну держполітику з протидії "відтоку мізків". Спеціалісти радять почати з підтримки вітчизняного бізнесу, що системно інвестує в людський ресурс.