Командование Сил специальных операций ВС Украины добавило, что они "охотятся на особого зверя" – противовоздушную оборону врага.

Обратите внимание Пограничники вместе с ВСУ уничтожили пункт обеспечения врага в Харьковской области

Защитники Украины уничтожили ПВО врага

После обнаружения зенитно-ракетного комплекса украинские операторы навели огонь артиллерии в сторону российских захватчиков, а затем начали проводить зачистку местности.

В ходе этой операции защитники Украины обнаружили остов уничтоженной вражеской пусково-заряжающей установки ЗРК "Бук". Таким образом они убедились в результативности своей работы.

Фото результатов успешной работы защитников Украины:

Российские элитные войска боятся ехать в Украину: смотрите видео