Командування Сил спеціальних операцій ЗС України додало, що вони "полюють на особливого звіра" – протиповітряну оборону ворога.

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Захисники України знищила ППО ворога

Після виявлення зенітно-ракетного комплексу українські оператори навели вогонь артилерії в сторону російських загарбників, а пізніше почали проводити зачистку місцевості.

У ході цієї операції захисники України виявили рештки знищеної ворожої пускової-заряджаючої установки ЗРК "Бук". Таким чином, вони переконалися у результативності своєї роботи.

Фото результатів успішної роботи захисників України:

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