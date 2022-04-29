Короткая поездка состоялась на блокпосты, но в целях безопасности охрана президента просила нигде не фиксировать ни фото, ни публично распространенную информацию.

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В первые дни я ехал без фото или каких-нибудь историй. Эта история была без пресс-службы. Мы поехали посмотреть на наши посты, на наших военных и как они работают. Проехались неплохо,

– рассказал Зеленский.

Он отметил, что его охрана тогда с ума сошла.

"Я хотел посмотреть, как там. Хотел пообщаться, как себя вообще люди чувствуют на блокпостах", – добавил президент.

Борщ на блокпосте

Следующая поездка тоже была на блокпосты, где Зеленского угостили борщом, который он до сих пор вспоминает.

"На блокпосте мужик крутой был. Вообще, какая ирония судьбы. К теробороне, к ребятам приезжает мужчина каждый день. Он живет где-то там в селе. Он просто готовит борщ без вопросов и ответов", – рассказал глава государства.

Добавляет, что любит таких людей, которые знают, зачем они прожили день.

Этот человек просыпается каждый день, готовит борщ и приезжает к ребятам на блокпост и просто их кормит. И дал мне. Вот так хорошо мы поели борща с хлебом. Мы все получили большое удовольствие. И все запомнили этот момент,

– сказал Зеленский.

Напомним, что в первые часы войны российские войска добрались до правительственного квартала и пытались штурмовать Офис Президента. В то время там были Владимир Зеленский вместе с женой и детьми. Целью российских группировок было убить или захватить Зеленского и его семью. Вокруг правительственного квартала начались стрельбы, а российские военные дважды пытались штурмовать Банковую.

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