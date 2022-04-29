Коротка поїздка відбулась до блокпостів, але задля безпеки охорона президента просила ніде не фіксували ані фото, ані публічно поширеної інформації.

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У перші дні я виїхав без фото чи якихось там історій. Ця історія була без пресслужби. Ми поїхали подивитися на наші пости, на наших військових та як вони працюють. Проїхалися непогано, – розповів Зеленський.

Він зазначив, що його охорона тоді божеволіла.

"Я хотів подивитися, як там. Хотів поспілкуватись, як себе взагалі люди почувають на блокпостах", – додав президент.

Борщ на блокпості

Наступна поїздка теж була до блокпостів, де Зеленського пригостили борщем, який він досі згадує.

"На блокпості мужик крутий був. Взагалі, яка іронія долі. До тероборони, до хлопців приїжджає чоловік щодня. Він мешкає десь там в селі. Він просто готує борщ без жодних запитань та відповідей", – розповів глава держави.

Додає, що люблю таких людей, які знають, для чого вони прожили день.

Ця людина прокидається щодня, готує борщ та приїжджає до хлопців на блокпост і просто їх годує. І дав мені. Ось так добре ми поїли борщу із хлібом. Ми всі отримали велике задоволення. І всі запам’ятали цей момент, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що у перші години війни російські війська дісталися урядового кварталу і намагалися штурмувати Офіс Президента. На той час там були Володимир Зеленський разом із дружиною та дітьми. Метою російських угруповань було вбити або захопити Зеленського та його сім'ю. Навколо урядового кварталу почалися стрілянини, а російські військові двічі намагались штурмувати Банкову.

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