Экс-беркутовцы, охрана ОПЗЖ и незаконная земля, – СМИ рассказали о фирме "Шторм"
Силовики утром 9 апреля пришли с осмотром на территорию охранной фирмы "Шторм". Ее связывают с Виктором Медведчуком, а ее сотрудники – бывшие беркутовцы.
Источник:"Сегодня"
"Шторм" – охранная компания Медведчука, пишут в СМИ. Один из ее владельцев – Виктор Черный – соратник депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Работники этой охранной фирмы, как свидетельствуют данные в СМИ, нападали на журналистов, шпионили за ними и устраивали стрельбу.
Напомним В охранную фирму "Шторм", связанную с Медведчуком, наведались правоохранители
Охранная фирма "Шторм": что известно
Среди других владельцев "Шторма" – Иван Бойченко, Андрей Мартынов, Константин Иванов. Мартынов – помощник Медведчука, Бойченко – помощник депутата Черного. Директором, согласно данным из открытых источников, является Константин Иванов.
Причиной обыска в охранной фирме стала незаконная застройка территории базы. Об этом говорится в решении суда, которое оказалось в распоряжении СМИ.
Фактически "Шторм" занимается охраной первых лиц партии ОПЗЖ и их жен. Основа компании – это 20 – 30 специально обученных охранников. Среди них есть экс-сотрудники "Беркута" и милиции времен Януковича.
На базу наведались из-за незаконного захвата земли / Фото "Сегодня"
Нападение на журналистов, которые снимали дачу Медведчука
Охранников из "Шторма" подозревают в шпионаже и нападении на журналистов. Так, весной 2019 года сотрудники "Шторма" захватили и удерживали в лесу журналистов программы "Наши деньги". Те пытались снять с квадрокоптера дачу Медведчука. Отмечается, что по крайней мере один из сотрудников "Шторма" был вооружен.
В 2017 году, бойцы "Шторма" напали на съемочную группу программы "Схемы", которая пыталась зафиксировать, как Медведчук, продолжает летать из Киева в Москву на своем частном самолете. Охранники били журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, отбирали у них камеру.
Кива говорит, что никакой базы нет
По словам Ильи Кивы, никакой базы у охранной компании "Шторм" на Трухановом острове нет. Обыски он назвал очередной акцией давления на ОПЗЖ. Впрочем, отметил: на самом деле там расположены предприятия, которые по договору охраняла фирма "Шторм".
"Шторм" и стрельба в Киеве
- 25 февраля полиция задержала 9 человек, связанных с ОПЗЖ и Ильей Кивой.
- Тогда провели обыск в автобусе, который принадлежит охранной фирме "Шторм".
- Причиной стала стрельба возле столичной строительной площадки на улице Ямской в Киеве.
- Люди вышли с митингом и выступили против застройки в этом районе.
- Во время акции приехал микроавтобус, из которого выскочили неизвестные и начали стрелять в воздух, вероятно чтобы запугать протестующих.
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