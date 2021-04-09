Силовики утром 9 апреля пришли с осмотром на территорию охранной фирмы "Шторм". Ее связывают с Виктором Медведчуком, а ее сотрудники – бывшие беркутовцы.

"Шторм" – охранная компания Медведчука, пишут в СМИ. Один из ее владельцев – Виктор Черный – соратник депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Работники этой охранной фирмы, как свидетельствуют данные в СМИ, нападали на журналистов, шпионили за ними и устраивали стрельбу.

Напомним В охранную фирму "Шторм", связанную с Медведчуком, наведались правоохранители

Охранная фирма "Шторм": что известно

Среди других владельцев "Шторма" – Иван Бойченко, Андрей Мартынов, Константин Иванов. Мартынов – помощник Медведчука, Бойченко – помощник депутата Черного. Директором, согласно данным из открытых источников, является Константин Иванов.

Причиной обыска в охранной фирме стала незаконная застройка территории базы. Об этом говорится в решении суда, которое оказалось в распоряжении СМИ.

Фактически "Шторм" занимается охраной первых лиц партии ОПЗЖ и их жен. Основа компании – это 20 – 30 специально обученных охранников. Среди них есть экс-сотрудники "Беркута" и милиции времен Януковича.

Обратите внимание! В МВД отмечают: осмотр, а не обыски, проводят в рамках уголовного дела. Его провели на основании постановления суда.



На базу наведались из-за незаконного захвата земли / Фото "Сегодня"

Нападение на журналистов, которые снимали дачу Медведчука

Охранников из "Шторма" подозревают в шпионаже и нападении на журналистов. Так, весной 2019 года сотрудники "Шторма" захватили и удерживали в лесу журналистов программы "Наши деньги". Те пытались снять с квадрокоптера дачу Медведчука. Отмечается, что по крайней мере один из сотрудников "Шторма" был вооружен.

В 2017 году, бойцы "Шторма" напали на съемочную группу программы "Схемы", которая пыталась зафиксировать, как Медведчук, продолжает летать из Киева в Москву на своем частном самолете. Охранники били журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, отбирали у них камеру.

Кива говорит, что никакой базы нет

По словам Ильи Кивы, никакой базы у охранной компании "Шторм" на Трухановом острове нет. Обыски он назвал очередной акцией давления на ОПЗЖ. Впрочем, отметил: на самом деле там расположены предприятия, которые по договору охраняла фирма "Шторм".

"Шторм" и стрельба в Киеве