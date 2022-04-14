Как отметили в Генштабе ВСУ, это вновь созданное подразделение будет функционировать в составе российских вооруженных сил. Россияне хотят повлиять на психологическое состояние как украинских военных, так и гражданского населения Харьковщины.

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Цель врага – деморализация населения

Цель врага очевидна – деморализовать украинцев и преодолеть их сопротивление. У самих россиян, между тем, значительные проблемы. Критическая ситуация сложилась с комплектованием боевых подразделений.

Россиянам критически не хватает личного состава

Личного состава не хватает, так что вероятно, командование врага примет решение о мобилизации. Новый процесс будет проходить на национальном уровне.

Обратите внимание! Россияне надеются провести мобилизацию скрыто: параллельно с плановым призывом на военную службу.