Як зазначили у Генштабі ЗСУ, цей новостворений підрозділ функціонуватиме у складі російських збройних сил. Росіяни хочуть вплинути на психологічний стан, як українських військових, так і цивільного населення Харківщини.

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Мета ворога – деморалізація населення

Мета ворога очевидна – деморалізувати українців та подолати їхній опір. У самих росіян, тим часом, значні проблеми. Критична ситуація склалась з комплектуванням бойових підрозділів.

Росіянам критично не вистачає особового складу

Особового складу не вистачає, отож, ймовірно, що командування ворога ухвалить рішення про мобілізацію. Новий процес відбуватиметься на національному рівні.

Зверніть увагу! Росіяни сподіваються провести мобілізацію приховано: паралельно з плановим призовом на військову службу.

Дивіться у відео: у Росії знову чути вибухи