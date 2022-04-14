Як зазначили у Генштабі ЗСУ, цей новостворений підрозділ функціонуватиме у складі російських збройних сил. Росіяни хочуть вплинути на психологічний стан, як українських військових, так і цивільного населення Харківщини.
До теми Зараз гаряча фаза, – у Міноборони наголосили на загрозі ракетних ударів по всій Україні
Мета ворога – деморалізація населення
Мета ворога очевидна – деморалізувати українців та подолати їхній опір. У самих росіян, тим часом, значні проблеми. Критична ситуація склалась з комплектуванням бойових підрозділів.
Росіянам критично не вистачає особового складу
Особового складу не вистачає, отож, ймовірно, що командування ворога ухвалить рішення про мобілізацію. Новий процес відбуватиметься на національному рівні.
Дивіться у відео: у Росії знову чути вибухи