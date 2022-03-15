В частности, оно будет более рациональным. Об этом заявил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире 24 канала.

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Кого украинцы считают союзниками

По словам Антиповича, сейчас есть несколько стран, которые в условиях войны оказывают украинскому государству больше всего помощи, поэтому граждане привержены им.

Понятно, что США, Великобритания, Польша, Литва – это самые большие наши союзники, которых отмечают украинцы,

– отметил директор соцгруппы.

В то же время, уже после войны украинцы будут оглядываться, указывая на те страны, которые помогали оккупантам.