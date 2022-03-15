Зокрема, воно буде більше раціональним. Про це заявив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в ефірі 24 каналу.

До теми Чи у правильному напрямку рухається Україна: війна докорінно змінила думку українців

Кого українці вважають союзниками

За словами Антиповича, наразі є кілька країн, які в умовах війни надають українській державі найбільше допомоги, тож громадяни прихильні до них.

Зрозуміло, що США, Велика Британія, Польща, Литва – це найбільші наші союзники, яких відзначають українці,

– зазначив директор соцгрупи.

Водночас вже після війни українці оглядатимуться, вказуючи на ті країни, які допомагали окупантам.

Антипович розповів про настрої українців в умовах війни: дивіться відео