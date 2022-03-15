Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". Соціологічне дослідження проводили 12 – 13 березня.

Цікаво Яка позиція українців щодо відновлення дружніх стосунків з росіянами: соціологічне дослідження

Думки українців щодо справ України

76% вважають, що справи України йдуть у правильному напрямку.

15% - у неправильному.

9% було важко відповісти

Як оцінюють напрямок України в регіонах

Абсолютно всі регіони оцінюють напрямок України здебільшого як правильний. Найбільше людей так вважають на заході, найменше – на сході.

Щодо неправильного напрямку, уподобання регіонів – абсолютно протилежні. На сході так думає набагато більше людей, ніж на заході. Щоправда, таких – лише до 25%.

Докладніше

Захід

Правильний шлях – 83%

Неправильний – 12%

Важко відповісти – 6%

Центр

Правильний шлях – 77%

Неправильний – 11%

Важко відповісти – 12%

Південь

Правильний шлях – 73%

Неправильний – 10%

Важко відповісти – 18%

Схід

Правильний шлях – 64%

Неправильний – 25%

Важко відповісти –11%

Вікові групи про правильність чи неправильність напрямку України

Більшість усіх дорослих українців вважає, що їхня країна рухається у правильному напрямку. Так відповіли понад 70% представників усіх вікових груп. Така відповідь переважала серед людей, яким 51 або більше років.

Неправильним шлях України вважає майже однакова кількість дорослих українців. Цей показник становить 14 – 15%.

Деталі

18 – 35 річні

Правильний – 76%

Неправильний – 14%

Важко відповісти – 10%

36 – 50 років

Правильний – 73%

Неправильний – 15%

Важко відповісти – 12%

51 і більше років

Правильний – 77%

Неправильний – 15%

Важко відповісти – 8%

Актуально Більшість українців переконані, що мета вторгнення Росії – повністю знищити Україну



Що українці думають про правильність політики України: результати опитування від "Рейтингу" / Cкриншот

Що ще відомо про опитування від "Рейтингу" Аудиторія – населення України віком від 18 років. Проводили опитування в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка – репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.



Загалом опитали 1 200 респондентів. Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю – 0,95: не більше ніж 2,8%.

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