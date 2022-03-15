Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". Соціологічне дослідження проводили 12 – 13 березня.
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Думки українців щодо справ України
- 76% вважають, що справи України йдуть у правильному напрямку.
- 15% - у неправильному.
- 9% було важко відповісти
Як оцінюють напрямок України в регіонах
Абсолютно всі регіони оцінюють напрямок України здебільшого як правильний. Найбільше людей так вважають на заході, найменше – на сході.
Щодо неправильного напрямку, уподобання регіонів – абсолютно протилежні. На сході так думає набагато більше людей, ніж на заході. Щоправда, таких – лише до 25%.
Докладніше
Захід
- Правильний шлях – 83%
- Неправильний – 12%
- Важко відповісти – 6%
Центр
- Правильний шлях – 77%
- Неправильний – 11%
- Важко відповісти – 12%
Південь
- Правильний шлях – 73%
- Неправильний – 10%
- Важко відповісти – 18%
Схід
- Правильний шлях – 64%
- Неправильний – 25%
- Важко відповісти –11%
Вікові групи про правильність чи неправильність напрямку України
Більшість усіх дорослих українців вважає, що їхня країна рухається у правильному напрямку. Так відповіли понад 70% представників усіх вікових груп. Така відповідь переважала серед людей, яким 51 або більше років.
Неправильним шлях України вважає майже однакова кількість дорослих українців. Цей показник становить 14 – 15%.
Деталі
18 – 35 річні
- Правильний – 76%
- Неправильний – 14%
- Важко відповісти – 10%
36 – 50 років
- Правильний – 73%
- Неправильний – 15%
- Важко відповісти – 12%
51 і більше років
- Правильний – 77%
- Неправильний – 15%
- Важко відповісти – 8%
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Що українці думають про правильність політики України: результати опитування від "Рейтингу" / Cкриншот
Що ще відомо про опитування від "Рейтингу"Аудиторія – населення України віком від 18 років. Проводили опитування в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка – репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.
Загалом опитали 1 200 респондентів. Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю – 0,95: не більше ніж 2,8%.
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