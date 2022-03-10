Згідно з результатами, 40% українців впевнені, що більшість росіян підтримують війну проти України.
Важливо 80% українців якимось чином допомагають у захисті України
Чверть опитаних вважає, що в Росії кожен другий підтримує війну. Інша чверть думає, що прихильники війни там в меншості.
Виявилося, що 42% вважають – відновлення дружніх стосунків українців з росіянами взагалі не може бути мови.
Соціологічна група "Рейтинг"
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