Згідно з результатами, 40% українців впевнені, що більшість росіян підтримують війну проти України.

Важливо 80% українців якимось чином допомагають у захисті України

Чверть опитаних вважає, що в Росії кожен другий підтримує війну. Інша чверть думає, що прихильники війни там в меншості.

Виявилося, що 42% вважають – відновлення дружніх стосунків українців з росіянами взагалі не може бути мови.



Соціологічна група "Рейтинг"​

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