Согласно результатам, 40% украинцев уверены, что большинство россиян поддерживают войну против Украины.

Важно 80% украинцев как-то помогают в защите Украины

Четверть опрошенных полагает, что в России каждый второй поддерживает войну. Другая четверть полагает, что сторонники войны там в меньшинстве.

Оказалось, что 42% считают – о восстановлении дружеских отношений украинцев с россиянами вообще не может быть речи.



Социологическая группа "Рейтинг"

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