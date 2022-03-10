Согласно результатам, 40% украинцев уверены, что большинство россиян поддерживают войну против Украины.
Важно 80% украинцев как-то помогают в защите Украины
Четверть опрошенных полагает, что в России каждый второй поддерживает войну. Другая четверть полагает, что сторонники войны там в меньшинстве.
Оказалось, что 42% считают – о восстановлении дружеских отношений украинцев с россиянами вообще не может быть речи.
Социологическая группа "Рейтинг"
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