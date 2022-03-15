Про це йдеться в загальнонаціональному опитуванні українців в умовах війни, яке провела соціологічна група "Рейтинг". Важливо! В дослідженні можна було давати кілька відповідей.

Важливо Понад дві третини українців виступають за вступ до НАТО

Результати опитування

Українці не вірять у "байки", які поширює російська пропаганда, виправдовуючи власне вторгнення в Україну. 56% українців вважають, що мета окупантів – повне знищення українського народу. 48% – окупація та приєднання до Росії.

15–17% вважають, що окупанти хочуть змінити політичний курс України та запобігти розміщенню баз НАТО. 10% – знищити українську військову інфраструктуру. 5% українців гадають, що в такий спосіб Росія хоче розв’язати війну з НАТО.

Лише 2% українців вважають, що головна мета вторгнення – захист російськомовного населення.

В усіх регіонах України переважає думка, що Росія хоче повністю знищити український народ / Фото "Рейтинг"

Усе дослідження можете переглянути за посиланням.

В дослідженні взяло участь населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитали 1200 людей за методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Опитування відбувалися упродовж 12–13 березня.

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