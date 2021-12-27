Накануне пророссийский сайт Страна.ua сообщал, что якобы Святослав Вакарчук 31 декабря должен дать концерт на вечеринке российского миллиардера. Речь шла о Юрии Шефлере и выступление якобы должно было состояться в Юрмале.

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Мы, "Океан Эльзы", не имеем выступлений в новогоднюю ночь. Празднуем этот Новый год в Киеве, как каждый себе давно и запланировал: кто-то с семьей дома, кто-то в гостях с друзьями,

– написала группа.

Также артисты пожелали всем веселых праздников. При этом пользователи под заметкой группы выражают ей свою поддержку.

Обратите внимание! В августе 2021 года СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы – главного редактора издания Страна.ua. Также ограничения ввели против его бывшей жены Анны Солнцевой. Именно на нее зарегистрировано ООО "Ласмак", которое владеет изданием Страна.ua. С тех пор сайт – под запретом, а местные провайдеры заблокировали к нему доступ.

Концерты "Океана Эльзы"

В рамках мирового тура 2022 – 2023 годов рок-группа "Океан Эльзы" даст концерт в Варшаве 27 апреля. Выступление состоится в поддержку нового альбома, название которого музыканты пока не разглашают. Известно, что над ним группа работает в течение последнего года.

Билеты начали продавать 15 декабря этого года в 13:00 по польскому времени. Первые будут стоить от 149 злотых. Чем меньше времени будет оставаться до выступления, тем дороже будут становиться входные билеты.

Также "Океан Эльзы" сыграет стадионный концерт впервые за 4 года. Киев станет первым городом из мирового тура, где музыканты исполнят новые хиты из альбома, запись которого уже идет.

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Полное сообщение группы в фейсбуке:

Мы, Океан Эльзы, не имеем выступлений в новогоднюю ночь.

Празднуем этот Новый год в Киеве, как каждый себе давно и запланировал: кто-то с семьей дома, кто-то в гостях с друзьями.

Веселых праздников!