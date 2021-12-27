Накануне пророссийский сайт Страна.ua сообщал, что якобы Святослав Вакарчук 31 декабря должен дать концерт на вечеринке российского миллиардера. Речь шла о Юрии Шефлере и выступление якобы должно было состояться в Юрмале.
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Мы, "Океан Эльзы", не имеем выступлений в новогоднюю ночь. Празднуем этот Новый год в Киеве, как каждый себе давно и запланировал: кто-то с семьей дома, кто-то в гостях с друзьями,
– написала группа.
Также артисты пожелали всем веселых праздников. При этом пользователи под заметкой группы выражают ей свою поддержку.
Концерты "Океана Эльзы"
- В рамках мирового тура 2022 – 2023 годов рок-группа "Океан Эльзы" даст концерт в Варшаве 27 апреля. Выступление состоится в поддержку нового альбома, название которого музыканты пока не разглашают. Известно, что над ним группа работает в течение последнего года.
- Билеты начали продавать 15 декабря этого года в 13:00 по польскому времени. Первые будут стоить от 149 злотых. Чем меньше времени будет оставаться до выступления, тем дороже будут становиться входные билеты.
- Также "Океан Эльзы" сыграет стадионный концерт впервые за 4 года. Киев станет первым городом из мирового тура, где музыканты исполнят новые хиты из альбома, запись которого уже идет.
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Полное сообщение группы в фейсбуке:
Мы, Океан Эльзы, не имеем выступлений в новогоднюю ночь.
Празднуем этот Новый год в Киеве, как каждый себе давно и запланировал: кто-то с семьей дома, кто-то в гостях с друзьями.
Веселых праздников!