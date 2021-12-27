Напередодні проросійський сайт Страна.ua повідомляв, що нібито Святослав Вакарчук 31 грудня має дати концерт на вечірці російського мільярдера. Мова йшла про Юрія Шефлера і виступ начебто мав би відбутися в Юрмалі.

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Ми, "Океан Ельзи", не маємо виступів в новорічну ніч. Святкуємо цей Новий рік в Києві, як кожен собі давно і запланував: хтось з родиною вдома, хтось в гостях з друзями,

– написав гурт.

Також артисти побажали усім веселих свят. При цьому користувачі під дописом гурту висловлюють йому свою підтримку.

Зверніть увагу! У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти Ігоря Гужви – головного редактора видання Страна.ua. Також обмеження ввели проти його колишньої дружини Ганни Солнцевої. Саме на неї зареєстровано ТОВ "Ласмак", яке володіє виданням Страна.ua. Відтоді сайт –під забороною, а місцеві провайдери заблокували до нього доступ.

Концерти "Океану Ельзи"

В рамках світового туру 2022 – 2023 років рок-гурт "Океан Ельзи" дасть концерт у Варшаві 27 квітня. Виступ відбудеться на підтримку нового альбому, назву якого музиканти поки що не розголошують. Відомо, що над ним гурт працює протягом останнього року.

Квитки почали продавати 15 грудня цього року о 13:00 за польським часом. Перші коштуватимуть від 149 злотих. Чим менше часу залишатиметься до виступу, тим дорожчими ставатимуть вхідні квитки.

Також "Океан Ельзи" зіграє стадіонний концерт вперше за 4 роки. Київ стане першим містом зі світового туру, де музиканти виконають нові хіти з альбому, запис якого вже триває.

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Повний допис гурту у фейсбуці

Ми, Океан Ельзи, не маємо виступів в новорічну ніч.

Святкуємо цей Новий рік в Києві, як кожен собі давно і запланував: хтось з родиною вдома, хтось в гостях з друзями.

Веселих свят!