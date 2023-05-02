Инициаторы сеть ОККО и фонд "Повернись живим" ставят за цель полностью закрыть насущную потребность всех подразделений ТрО, а это 31 бригада, в автоматических гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и минометах, информирует 24 Канал.

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В общем, будет приобретено:

100 гранатометов (УАГ-40),

200 пулеметов (ДШК),

300 минометов калибра 82 мм.

Все это – основное оружие пехоты, которое поможет бойцам территориальной обороны на фронте более эффективно защищать свои позиции и идти в наступление. Оружие будет передаваться бригадам ТРО партиями по мере изготовления и доставки.



Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" планируют закрыть неотложную потребность всех подразделений ТрО / Фото ОККО

Напомним, что на оружие для ТРО АЗК ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/Diesel. Кроме того, задонейтить можно и на спецсчет фонда "Повернись живим".