Инициаторы сеть ОККО и фонд "Повернись живим" ставят за цель полностью закрыть насущную потребность всех подразделений ТрО, а это 31 бригада, в автоматических гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и минометах, информирует 24 Канал.
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В общем, будет приобретено:
- 100 гранатометов (УАГ-40),
- 200 пулеметов (ДШК),
- 300 минометов калибра 82 мм.
Все это – основное оружие пехоты, которое поможет бойцам территориальной обороны на фронте более эффективно защищать свои позиции и идти в наступление. Оружие будет передаваться бригадам ТРО партиями по мере изготовления и доставки.
Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" планируют закрыть неотложную потребность всех подразделений ТрО / Фото ОККО