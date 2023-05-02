Ініціатори мережа ОККО і фонд "Повернись живим" ставлять собі за мету повністю закрити нагальну потребу усіх підрозділів ТрО, а це 31 бригада, в автоматичних гранатометах, крупнокаліберних кулеметах та мінометах, інформує 24 Канал.

До теми Стартував новий проєкт ОККО і "Повернись живим" – Озброїмо ТрО до зубів

Загалом буде придбано:

100 гранатометів (УАГ-40),

200 кулеметів (ДШК),

300 мінометів калібру 82 мм.

Усе це – основна зброя піхоти, яка допоможе бійцям територіальної оборони на фронті ефективніше захищати свої позиції та йти у наступ. Зброя передаватиметься бригадам ТрО партіями в міру виготовлення і доставки.



Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" планують закрити нагальну потребу усіх підрозділів ТрО / Фото ОККО

Нагадаємо, що на зброю для ТрО АЗК ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/Diesel. Крім того, задонейтити можна і на спецрахунок фонду "Повернись живим".