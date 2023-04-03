Средства на каждую область — от 10,8 миллионов гривен до 32,4 миллиона гривен – аккумулировали отдельно, поскольку Силы терробороны сформированы по территориальному принципу, и регионы имеют от одной до трех бригад, информирует 24 Канал.

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Благодаря помощи от компании удалось подобрать финансирование для ТРО таких областей Украины – Тернопольской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Одесской и Черновицкой. В разных регионах не хватало от 22 до 55 % нужной суммы.

"Мы помогаем ВСУ – и напрямую, и через волонтерские организации. В партнерстве с "Повернись живим" запустили и почти завершили проект "ОКО за ОКО". Первый из 25 разведкомплекса ШАРК передали военным, другие уже в работе. В апреле запускаем еще один масштабный общий проект, над которым активно работаем, но на этом мы не останавливаемся. Сегодня наша компания решила внести свой вклад в вооружение ТрО и ускорить сбор на важную инициативу фонда. Таким образом, мы полностью закрываем сбор на разведывательно-ударные комплексы для сил территориальной обороны, – комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк. – "Повернись живим" знают и работают над актуальными потребностями не передовой, наша же цель системно укреплять армию и приближать победу".

На вооружении ТРО есть минометы калибра 60 и 82 миллиметра. Мы же закупим 120-ки, которые увеличат дальность огневого поражения с 4 до 7,1 километра. А значит, значительно усилят способность в отпор врагу, – говорит директор Департамента развития и партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко. – Силы Территориальной обороны защищают и освобождают от оккупантов Украину вдоль всего фронта. К примеру, вместе с другими родами войск ВСУ сдерживают россиян на одном из самых тяжелых направлений – Бахмутском. Своевременная масштабная помощь нашего партнера компании ОККО позволит скорейшим образом обеспечить РУКами защитников.

В общей сложности 31 бригада ТРО получит РУКы. Каждый из разведывательно-ударных комплексов состоит из: