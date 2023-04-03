Кошти на кожну область — від 10,8 млн грн до 32,4 млн грн — акумулювали окремо, оскільки Сили тероборони сформовані за територіальним принципом, і регіони мають від однієї до трьох бригад, інформує 24 Канал.

До теми ОКО ЗА ОКО: ЗСУ отримали перший розвідкомплекс від "ОККО" та "Повернись живим"

Завдяки допомозі від компанії вдалося добрати фінансування для ТрО таких областей України – Тернопільської, Полтавської, Рівненської, Вінницької, Черкаської, Миколаївської, Хмельницької, Кіровоградської, Закарпатської, Одеської і Чернівецької. У різних регіонах бракувало від 22 до 55 % потрібної суми.

"Ми допомагаємо ЗСУ – і напряму, і через волонтерські організації. У партнерстві з "Повернись живим" запустили й майже завершили проєкт "ОКО за ОКО". Перший із 25 розвідкомплексів ШАРК передали військовим, інші вже в роботі. У квітні запускаємо ще один масштабний спільний проєкт, над яким активно працюємо. Але на цьому ми не зупиняємось. Сьогодні наша компанія вирішила зробити свій внесок в озброєння ТрО і пришвидшити збір на важливу ініціативу фонду. Таким чином, ми повністю закриваємо збір на розвідувально-ударні комплекси для сил територіальної оборони, – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк. – "Повернись живим" знають й працюють над актуальними потребами не передовій, наша ж мета системно зміцнювати армію і наближати перемогу".

На озброєнні ТрО є міномети калібру 60 та 82 міліметри. Ми ж закупимо 120-ки, які збільшать дальність вогневого ураження з 4 до 7,1 кілометра. А отже, значно посилять спроможність у відсічі ворогу, – говорить директор Департаменту розвитку та партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко. – Сили Територіальної оборони захищають і звільняють від окупантів Україну вздовж усього фронту. Наприклад, разом з іншими родами військ ЗСУ стримують росіян на одному з найтяжчих напрямків – Бахмутському. Вчасна масштабна допомога нашого партнера компанії ОККО дозволить якнайшвидше забезпечити РУКами захисників.

Загалом 31 бригада ТрО отримає РУКи. Кожен із розвідувально-ударних комплексів складається з: