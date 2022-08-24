Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы, сообщает 24 канал. российские захватчики находились на территории ЧАЭС больше месяца.

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Что произошло с российскими оккупантами

Владимир Зеленский, комментируя ядерный шантаж на Запорожской АЭС, вспомнил, что первым ядерным объектом, который захватили оккупанты, была Чернобыльская АЭС. Ее оккупировали вечером 24 февраля.

Опасность оккупации атомных электростанций началась не с Запорожья. Вы помните Чернобыльскую АЭС. Мы знаем, чем все закончилось, когда украинские специалисты не контролировали ситуацию. Слава Богу, станция деоккупирована, хотя никто не знает, где россияне и наемники, оккупировавшие станцию. Информация у нас была, что в живых их нет. Что с ними произошло – мы не знаем,

– заявил Зеленский.

Оккупация ЧАЭС: главное

Вечером 24 февраля после боев россияне зашли на территорию Чернобыльской АЭС. Нацгвардейцы, защищавшие станцию и персонал, оказались в плену оккупантов.

В то же время сами россияне проявили себя, мягко говорят, не слишком разумно – они рыли окопы в Рыжем лесу, который буквально кишит радиацией и вывозили через беларусь вещи из Чернобыля, также зараженные.

31 марта оккупанты окончательно покинули Чернобыльскую АЭС, но забрали с собой пленных нацгвардейцев. Об их судьбе сейчас ничего неизвестно, однако 3 апреля бывшая уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявляла, что украинских воинов морят голодом.

В СМИ была информация о том, что многие оккупанты с облучением оказались в белорусском Гомеле, где впоследствии зафиксировали первую смерть от радиации. Однако в кремле все возражали.

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