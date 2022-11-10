В интервью 24 каналу жительница Херсона Рина рассказала, что дорога из оккупированного дома стала для нее очередным шоком.

К теме Когда Херсон освободят, узнаем много жутких историй, – переселенка о жизни в оккупации

Как происходил путь из оккупации

Для того чтобы уехать, девушка заплатила перевозчикам 300 долларов. Машины для выезда брали старые, чтобы их было не жалко где-то бросить.

Мы уезжали на какой-то побитой "девятке". Выехали немного за город, я увидела на обочине чей-то труп, там просто было туловище. Дальше была горящая военная техника, посреди дороги лежал ковер. Везде было очень грязно. Жизнь как-то оберегала меня от наблюдения смерти в таком "бешеном" виде. Это был первый труп, который я видела,

– рассказала она.

Рина призналась, что кожей побежали мурашки и, чтобы не блевать, она крепко сжала в кулаке грязную салфетку, которой вытирала окно со своей стороны в машине. Девушка до сих пор носит эту салфетку с собой, как оберег.

Я сжимала эту салфетку под обстрелами в Николаеве, она до сих пор лежит у меня в рюкзаке. И если я куда-то уезжаю, то еду с ней. Она мне как иконка в чемодане. Нам с парнем, кстати, ее подарила бабушка из Николаева, в подвале у которой мы жили, пока не попали в Одессу,

– призналась она.

Об обысках на блокпостах

Машину, в которой ехала Рина, не обыскивали. Как сказала девушка, оккупанты тогда были в "нормальном настроении".

Настроение, когда они могут и пропустить, да еще и говорили о том, какие они "славные воины". На одном из блокпостов нам говорят: "А куда вы все претесь? Вы думаете в Николаеве лучше будет? Мы щас вам второй Мариуполь здесь устроим". И все в таком плане,

– сказала Рина.

Она также рассказала, что российские захватчики напоминают бомжей. У них на блокпостах мусор, остатки техники, погибшие... Также посреди дороги то ковер, то матрас, по мнению девушки, оккупанты там и спят.

Когда мы проезжали один блокпост, то он так и называется "три бомжа". Это было на грани: смешно и очень страшно. Мы проехали где-то 10 блокпостов. Но их количество всегда может быть разным, это зависит от их настроения. Если они в настроении, то они тебя легко пропустят, а если наоборот, то будут шманать,

– объяснила она.

К теме – битва за Херсон не окончена: смотрите видео