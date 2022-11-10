В інтерв'ю 24 каналу жителька Херсона Ріна розповіла, що дорога з окупованого дому стала для неї черговим шоком.

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Як відбувався шлях з окупації

Для того, щоб виїхати, дівчина заплатила перевізникам 300 доларів. Машини для виїзду брали старі, щоб їх було не шкода десь кинути.

Ми виїжджали на якійсь побитій "дев'ятці". Виїхали трохи за місто, я побачила на узбіччі чийсь труп, там просто був тулуб. Далі була палаюча воєнна техніка, посеред дороги лежав килим. Скрізь було дуже брудно. Життя якось оберігало мене від спостерігання смерті в такому "скаженому" вигляді. Це був перший труп, який я бачила,

– розповіла вона.

Ріна зізналась, що шкірою побігли мурашки і, щоб не зблювати, вона міцно стиснула в кулаку брудну серветку, якою витирала вікно зі своєї сторони в машині. Дівчина досі носить цю серветку із собою, як оберіг.

Я стискала цю серветку під обстрілами в Миколаєві, вона й досі лежить у мене в рюкзаку. І якщо я кудись їду, то їду з нею. Вона мені як іконка у валізі. Нам з хлопцем, до речі, її подарувала бабуся з Миколаєва, у підвалі якої ми жили, поки не потрапили в Одесу,

– зізналася вона.

Про обшуки на блокпостах

Машину, у якій їхала Ріна, не обшукувала. Як сказала дівчина, окупанти тоді були у "нормальному настрої".

Настрій, коли вони можуть й пропустити і ще й розмовляли про те, які вони "славетні вояки". На одному з блокпостів нам кажуть: "А куда ви всє прьотєсь? Ви думаєте в Нікалаєвє лутше будєт? Ми щас вам второй Маріуполь тут устоєм". І все в такому плані,

– сказала Ріна.

Вона також розповіла, що російські загарбники нагадують бомжів. У них на блокпостах сміття, рештки техніки, загиблі... Також посеред дороги то килим, то матрац. на думку дівчини, окупанти там і сплять.

Коли ми проїжджали один блокпост, то він так і називається "три бомжі". Це було на межі: смішно та водночас дуже страшно. Ми проїхали десь 10 блокпостів. Але їхня кількість завжди може бути різною, це залежить від їхнього настрою. Якщо вони в гуморі, то вони тебе легко пропустять, а якщо навпаки, то будуть шманати,

– пояснила вона.

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