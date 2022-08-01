Семья проживает в 10-этажке в центре Ирпеня, а их подъезд со всего дома пострадал больше всего. В нем совсем нет 9 квартир – там просто огромная дыра. Об этом Соломия рассказала в интервью для проекта СВОИ на 24 канале.

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Дом был на грани двух сил

Саломея рассказала, что российская армия стояла перед ее домом, а воины ВСУ за ним. У них были перестрелки, поэтому со всего района это здание пострадало больше всего.

Все летевшие снаряды перелетали через наш дом. Кроме того, на территории нашего жилого комплекса сгорели несколько автомобилей,

– рассказала женщина.

Квартира Соломии на 9 этаже и она чудом уцелела. Но соседи и друзья остались без квартир и все имущество, которое там было, утрачено. Потолок и стены пали.

В доме все время оставались 17 человек

По словам Саломеи, во время оккупации в этом доме оставались 17 человек, среди которых были дети.

Хотя наш дом был новый, сдали его только в 2018 году. Остальные подъезды также пострадали. Это касается и крыши, и фасада. Людям подорвало балконы. О состоянии нашего дома мы узнавали от главы ОСМД. Она оставалась там вместе с еще 16 жителями дома, среди которых были дети,

– сказала она.

Также Саломея лично знала нескольких людей, которых расстреляли в Буче. Выехав из города, семья постоянно следила за происходящим у них дома. И очень плакала, когда последовали страшные подробности российской оккупации.

Семье чудом удалось уехать и не травмировать ребенка теми ужасными и страшными кадрами, которые происходили там буквально через несколько дней после их выезда из Ирпеня.

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