Оккупанты не ориентируются в Херсоне

Ольга в рамках проекта 24 канала СВОИ рассказала, что инцидент произошел 9 мая. Она со своими кумовьями вышли на парад, чтобы посмотреть "где наши люди, а где их".

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По словам Ольги, они развешивали сине-желтые ленты, за что их и задержали российские оккупанты и отвезли в бывшее здание СБУ.

Мы развешивали наши украинские сине-желтые ленты. И попались. Нас окружили 4 человека и забрали. Погрузили в машину и увезли в бывшую СБУ, кажется. Нас забрали за ленты,

– сказала женщина.

Она отметила, что оккупанты не ориентируются в Херсоне, из-за чего провели в дороге больше времени, чем нужно.

"Мы ехали минут 15, вместо 2 – 3. Нам сказали голову вниз опускать, чтобы они видели. Уже в здании нам на голову накинули что-то и по разным кабинетам заводили", – рассказала Ольга.

Надежда, еще одна переселенка из Херсона, в рамках проекта СВОИ рассказала, как они покидали оккупированный город. Надежда рассказала, что они ехали через две деревни, которые в результате боевых действий были уничтожены до основания. В Херсоне Надежда в феврале попала в уличные бои и чуть не погибла.

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