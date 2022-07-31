Окупанти не орієнтуються у Херсоні

Ольга в рамках проєкту 24 каналу СВОЇ розповіла, що інцидент стався 9 травня. Вона зі своїми кумами вийшли на парад, щоб подивитися "де наші люди, а де їхні".

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За словами Ольги, вони розвішували синьо-жовті стрічки, за що їх і затримали російські окупанти та відвезли в колишню будівлю СБУ.

Ми розвішували наші українські синьо-жовті стрічки. І попались. Нас оточили 4 чоловіки і забрали. Завантажили у машину і повезли в колишню СБУ, здається. Нас забрали за стрічки,

– сказала жінка.

Вона зазначила, що окупанти не орієнтуються у Херсоні, через що провели в дорозі більше часу, аніж потрібно.

"Ми їхали хвилин 15, замість 2 – 3. Нам сказали голову вниз опускати, щоб вони бачили. Вже у будівлі нам на голову накинули щось і по різних кабінетах заводили", – розповіла Ольга.

Надія, ще одна переселенка з Херсона, в рамках проєкту СВОЇ розповіла, як вони покидали окуповане місто. Надія розповіла, що вони їхали через два села, які внаслідок бойових дій були знищені вщент. У Херсоні Надія в лютому потрапила у вуличні бої та ледь не загинула.

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