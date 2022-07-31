Вся скотина розстріляна, – переселенка Надія

Надія в рамках проєкту 24 каналу СВОЇ розповіла, що під час евакуації з Херсона їй довелося взяти мінімум речей, оскільки ніхто не знав, якою буде дорога. Жінка зізналася, що було важко залишити інші речі.

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"Настільки важко було кидати своє. Нам сказали взяти мінімум речей, тому що ми не знали, якою дорога буде. І ти просто перебуваєш у квартирі, і розумієш, що ти їдеш, і можеш більше сюди не повернутись", – сказала вона.

Надія розповіла, що вони їхали через два села, які через бойові дії були знищені вщент. За її словами, були розстріляні тварини.

Ми їхали через два села, вони просто із землею… Ви навіть не уявляєте, наскільки це страшно. Я поклала дітей, щоб вони цього не бачили. Вся скотина ось так розстріляна, спухла. Коні, корови, собаки,

– сказала жінка.

Також Надія розповіла, як переживала, щоб проїхати російські блокпости.

"Думаєш, їдеш, і кожен блокпост: "Господи, аби пропустили, Господи, аби пропустили". Коли побачили наш прапор – видихнули. Після прапора зустріли наших воєнних. Ми їм подякували за те, що живі", – резюмувала переселенка.

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