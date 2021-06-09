Семь лет назад это был уверенный человек:

"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута".

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Безобразничают, ведут себя неподобающим образом, не понимают, что санкции — это всегда бумеранг, который вернется и очень больно ударит по тому, кто его запустил.

Сегодня это бледная тень прошлого Дмитрия Рогозина

Оказывается, Роскосмос не может запустить некоторые спутники из-за отсутствия микросхем, которые нельзя поставлять в РФ из-за санкций. "У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего".

Еще, как сообщает ТАСС, Дмитрий Рогозин назвал глупыми заявления, что санкции помогают развивать отечественную экономику. "Это глупые заявления, потому что национальную экономику надо развивать вне зависимости от санкций".

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И что же удалось развить "вне зависимости от санкций" за последние семь лет на фоне успехов США и Китая? Где достижения? Успешная заклейка трещин на МКС, через которые выходил воздух?

Бумеранг не вышел. Батут не востребован.