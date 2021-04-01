"Слуга народа" Марьяна Безуглая считает, что в оккупации Крыма прежде всего виновата Служба безопасности Украины. Такое мнение она объяснила тем, что СБУ должна была отреагировать на угрозу нацбезопасности в Крыму.

Нардепка Безуглая отметила, что еще до 2014 года говорили о том, что в Крыму есть угроза национальной безопасности. Однако тогда в СБУ якобы считали, что во всем виноваты крымские татары, а не русские.

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"Россия годами проводила на полуострове системную работу, превращая эту территорию в "не нашу". То же самое и с Донбассом. СБУ вообще тогда находилась под внешним управлением со стороны государства-агрессора", – заявила нардеп.

То, что произошло с Крымом (оккупация полуострова Россией – 24 канал), – это прежде всего на совести СБУ,

– заверила Безуглая.

Она подчеркнула, что в СБУ есть и успешные операции и хорошие специалисты. Однако проблема в том, что за все свое существование она выполняла не характерные для нее функции. В частности, экономические. Это мешало работать на опережение.

По словам Безуглой, все должно изменить Бюро экономической безопасности. Она назвала решение о его создании историческим.

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