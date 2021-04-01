Похищение людей в Крыму: в ООН насчитали более 40 случаев за время оккупации полуострова
По меньшей мере 43 случая – именно столько насильственных исчезновений зафиксировали в Крыму с начала его оккупации Россией в 2014 году. Большинство из похищенных – мужчины.
Источник:Организация Объединенных Наций
Речь о периоде от марта 2014 по май 2018. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в информационной справке от 31 марта.
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За время оккупации в Крыму похитили более 40 человек
Первый задокументированный ООН случай похищения человека в Крыму – 3 марта 2014, крайний по времени – 23 мая 2018. За период наблюдения в Организации Объединенных Наций сделали следующие выводы:
- С начала оккупации Крыма Россией в 2014 году УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека) задокументировало 43 случая насильственного исчезновения людей.
- Говорится в основном о похищениях. Среди жертв большинство мужчины – 39, женщин – 4. Где находятся 11 пропавших – неизвестно и сейчас.
- Людей похищали, скорее всего, вооруженные группировки наподобие "Самообороны Крыма", российские казацкие группы, служащие Федеральной службы безопасности России и других силовых структур оккупантов.
- Известно, что похищенных пытали с целью получить показания против самих себя или против других людей. Или просто жестоко обращались, чтобы отомстить за политическую позицию.
К слову, 30 марта Госдеп США опубликовал доклад о правах человека за 2020 год, где раскритиковал Россию за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе. В России традиционно любые претензии отвергают.
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