По меньшей мере 43 случая – именно столько насильственных исчезновений зафиксировали в Крыму с начала его оккупации Россией в 2014 году. Большинство из похищенных – мужчины.

Речь о периоде от марта 2014 по май 2018. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в информационной справке от 31 марта.

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За время оккупации в Крыму похитили более 40 человек

Первый задокументированный ООН случай похищения человека в Крыму – 3 марта 2014, крайний по времени – 23 мая 2018. За период наблюдения в Организации Объединенных Наций сделали следующие выводы:

С начала оккупации Крыма Россией в 2014 году УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека) задокументировало 43 случая насильственного исчезновения людей.

Говорится в основном о похищениях. Среди жертв большинство мужчины – 39, женщин – 4. Где находятся 11 пропавших – неизвестно и сейчас.

Людей похищали, скорее всего, вооруженные группировки наподобие "Самообороны Крыма", российские казацкие группы, служащие Федеральной службы безопасности России и других силовых структур оккупантов.

Известно, что похищенных пытали с целью получить показания против самих себя или против других людей. Или просто жестоко обращались, чтобы отомстить за политическую позицию.

Что важно: к ответственности за насильственные исчезновения и пытки не привлекли ни одно лицо.