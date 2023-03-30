Жил Андрей в окрестностях Кальмиусского района. Он даже не подозревал, что есть волонтерские организации, помогающие выбраться из оккупированного Мариуполя на подконтрольную Украине территорию.

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Собирал деньги и партизанил

Поскольку об организациях он не знал, просто собирал средства. Их он должен был дать перевозчику, чтобы выбраться из-под оккупации. Деньги он откладывал из стипендии, учась в Приазовском государственном техуниверситете.

Парень не сидел без дела. Он присоединился к рядам партизан. Андрей следил за движением техники врага, фиксировал на фото документы, самих коллаборантов. Все это он отправлял "Мариупольскому Сопротивлению".

Я знаю, что за пределами Мариуполя немногие верят в то, что в оккупированном Мариуполе есть сопротивление. Но вот он я. Я – сопротивление,

– подчеркивает парень.

Заметим, что в Мариуполе Андрея уже разыскивают. Оккупантам на него успели донести. К счастью, парню удалось вовремя покинуть город.

В начале марта в Мариуполе исчезли свет, связь. Поэтому Андрей искал способы сделать что-нибудь для Украины. Он искал тех, кто пытается сопротивляться российской оккупации. Впоследствии он наткнулся на телеграм-канал "Мариупольское Сопротивление" и написал его администратору.

Я действительно не знаю, с кем я общался. Все работающие там делают это анонимно. Я написал, предложил свою помощь. Мне ответили. И стали говорить, какая именно информация нужна,

– отметил он.

Андрей рассказал, что у его дома российские захватчики разместили свою почту. Так что ему несложно было сломать там пароли и войти в базу данных врага. Ему удалось загрузить множество документов и переслать "Сопротивлению". Он также занимался опознанием преподавателей-предателей с ПГТУ.



Оккупанты уничтожили родной для Андрея Мариуполь / Фото 0629

Лежал 6 часов у убитого снайпером

Парень рассказал, что однажды возвращался домой, двигаясь по Никопольскому проспекту. Неподалеку увидел на дороге мужчину, раненого в живот и решил ему помочь. Андрей перемотал пострадавшему рану. Мужчина рассказал парню, где живет. Как выяснилось, они жили рядом друг с другом, так что наш герой помог ему подняться и вместе они пошли.

Дошли до площади Левченко, а там – снайпер, стреляет прямо по нам. Сидел на крыше магазина "Яблочко". Он попал в того человека (я даже имя его не знаю) и он рухнул вниз. И потащил меня за собой. Мы упали, лежим лицом друг к другу, и я понимаю, что он уже мертв. А шевельнуться не могу. Ибо снайпер наблюдает,

– говорит Андрей.

Парень признался, что самое страшное, что ему приходилось видеть в своей жизни, – голубые, но уже мертвые глаза того человека. Так они пролежали "шесть нескончаемых часов, совсем неподвижно, в объятиях трупа". Андрей заметил, что до сих пор не поймет, как не сошел с ума за эти долгие шесть часов.

Готов был эвакуироваться еще в декабре

Андрей рассказал, что деньги на эвакуацию было еще в декабре 2022 года. И уже был готов уехать из Мариуполя, но родители выступили против.

Они считали, что я могу учиться и в этом фейковом университете. Мол, специальность одна (теплоэнергетик), какая разница, где знание получать. А какая там учеба? Лаборатории нет. Оборудование уничтожено. Библиотеку они сами уничтожили – выбросили все книги. Целых помещений почти нет,

– заметил он.

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Парень добавил, что в Мариуполе восстановились всего 400 студентов. Остальные же, кто учился раньше, продолжили получать образование в вузе в Днепре.

В то же время следует понимать, что оккупантам на новый учебный год удалось набрать 1 500 студентов. Андрей заметил, что это ужас и констатировал, что среди молодежи очень много тех, кто за Россию. Причем влияют их родители. Если они пророссийски настроены, то их дети тоже.

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Что касается тех, кто ждет освобождение, то они есть, но их немного. Андрей заметил, что молодежи сложно уезжать из Мариуполя, если их родители сопротивляются. По меньшей мере, потому, что они самостоятельно не могут решить финансовые вопросы.

Андрей же понял, что убеждать родителей выезжать из Мариуполя бесполезно. Так что решил покинуть оккупированный город без предупреждения. Вдруг ему написала преподавательница из Австрии. Она рассказала о работе международных волонтеров, которые на анонимной основе помогают уехать. Для этого нужно оставить заявку.

Я подал, и 6 марта уже сидел в машине вместе с еще одним студентом и женщиной с ребенком. Мы ехали на Новоазовск, далее Ростов-на-Дону через Брест – на границу с Украиной,

– рассказал он.

Родителям своим он совершил телефонный звонок уже из Ростова. Парень заметил, что они начали орать на него. Он же был домашним парнем, так что такая поездка стала для родных настоящей трагедией. Но сам он понимал, что сделал все правильно, ведь оставаться в Мариуполе больше не мог.

В Днепре жизнь налаживается

Андрей по дороге в Украину написал преподавателям в ПГТУ, который сейчас работает в Днепре. Парень тронут, ведь кто-то из преподавателей устроил сбор денег ему на помощь. Кто-то занимался вопросом его поселения в общежитии. Все хотели ему помочь после бегства с оккупации.

Парень уже возобновил свое обучение на 3 курсе. Ему дали комнату в студенческом общежитии. Кроме того, он работает секретарем приемной комиссии в ПГТУ. Он продолжает получать образование и ожидает, когда Мариуполь вернется в Украину, а все оккупанты и предатели побегут в Россию.