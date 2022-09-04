Одной из тех, кому пришлось проехать несколько стран, чтобы вернуться на подконтрольную Украине территорию, стала Оксана Тищенко. Историей выезда из Мариуполя женщина поделилась в рамках проекта "СВОИ" на 24 канале.

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Из Мариуполя в Донецк, а оттуда через 4 страны.

В марте женщина хотела выехать в Бердянск, чтобы оттуда попасть в Запорожье, однако оккупанты не пускали. Поэтому был выбор – оккупированный Донецк, из которого Оксане пришлось бежать в 2014 году или россия. Женщина решила уехать в Донецк. Там оккупанты отправили на фильтрацию, однако из-за донецкой прописки там относились к Оксане лучше.

Однако Оксана не могла оставаться в Донецке слишком долго – ее муж был на заводе "Азовсталь". Потому женщина вместе со своей дочерью и матерью решила выехать на подконтрольную Украине территорию.

Но для того, чтобы вернуться в Украину, женщине пришлось ехать в россию, а оттуда через 4 страны возвращаться на родину.

Мы нашли перевозчиков и уехали в Варшаву через всю россию, Эстонию, Литву и Латвию. Уже из Польши мы сами добрались до Львова. Здесь нас встретили родственники, и мы жили у них несколько месяцев. В общей сложности дорога заняла 3 суток,

– рассказала женщина.

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