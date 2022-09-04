Однією з тих, кому довелося проїхати кілька країн, аби повернутися на підконтрольну Україні територію стала Оксана Тищенко. Історією виїзду з Маріуполя жінка поділилася у межах проєкту "СВОЇ" на 24 каналі.

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З Маріуполя до Донецька, а звідти через 4 країни

У березні жінка хотіла виїхати до Бердянська, аби звідти потрапити до Запоріжжя, однак окупанти не пускали. Тому був вибір – окупований Донецьк, з якого Оксані довелося втікати у 2014 або росія. Жінка вирішила їхати у Донецьк. Там окупанти відправили на фільтрацію, однак через донецьку прописку там ставилися до Оксани краще.

Однак Оксана не могла залишатися у Донецьку надто довго – її чоловік був на заводі "Азовсталь". Тому жінка разом зі своєю донькою та матір'ю вирішила виїхати на підконтрольну Україні територію.

Та для того, аби повернутися до України, жінці довелося їхати в росію, а звідти через 4 країни повертатися на батьківщину.

Ми знайшли перевізників і поїхали у Варшаву через всю росію, Естонію, Литву й Латвію. Вже з Польщі ми самі добиралися до Львова. Тут нас зустріли родичі, й ми жили у них кілька місяців. Загалом дорога зайняла 3 доби,

– розповіла жінка.

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