Возле штаба "единой россии" в центре Мелитополя произошел взрыв. Городской голова Иван Федоров прокомментировал произошедшее в национальном телемарафоне.
Обратите внимание – В Мелитополе прогремел взрыв возле штаба "единой россии", где оккупанты готовятся к "референдуму"
Как партизаны останавливают псевдореферендум
По словам Федорова, уже объявили охоту на всех причастных к организации псевдореферендума на территории временно оккупированной Запорожской области.
Силы сопротивления не будут наблюдать молча, а будут действовать и делать все, чтобы не допустить этого шабаша,
– отметил мэр.
Он добавил, что референдума в области не будет, потому что это невозможно.
"Будет только какая-то пропагандистская картинка, в которой они скажут, что какие-то 60% проголосовали за вступление в россию. Потому что сегодня они в шоке от получаемых цифр", – сказал Федоров.
Как оккупанты готовятся к псевдореферендуму
российские оккупанты завезли в Мелитополь массовку с других временно оккупированных территорий Запорожской области. Они провели "форум" в городском Дворце культуры.
Напомним, что россия хочет аннексировать пятую часть Украины. Фейковый "референдум" страна-оккупант хочет организовать в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
В то же время, украинцев призвали быть осмотрительными и не участвовать в этих преступных действиях врага.
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