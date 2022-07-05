Российским оккупантам благодаря безумному огневому превосходству удалось захватить Северодонецк. ВСУ отступили на вторую линию обороны во избежание больших потерь и вернуться с совсем другими огненными мощностями.

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Разрушение мечети

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, кадыровцы умышленно уничтожили мечеть в Северодонецке. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время уточняется. Возможно, они нанесли удар по зданию, когда там были люди.

Недавно они в своих роликах заявляли о том что воюют против Украины, потому что хотят защитить ислам. Оказывается, для того чтобы с исламом ничего не случилось, кадыровцам просто нужно перестрелять друг друга.

Кадыровцы открыли огонь по Исламскому культурному центру "Бисмелье" в Северодонецке. Они знали, что там скрываются люди, и умышленно начали обстрелы, когда мирные вышли во двор набрать воды из скважины. Вероятно, есть погибшие, информация уточняется. Религиозный центр уничтожен полностью,

– рассказал Гайдай.

Он добавил, что кадыровцев обязательно ждет небесная кара, о приближении которой позаботятся наши героические ВСУ.

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