Російським окупантам завдяки шаленій вогневій перевазі вдалося захопити Сєвєродонецьк. ЗСУ відступили на другу лінію оборони, щоб уникнути великих втрат та повернутися із зовсім іншими вогневими потужностями.

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Руйнація мечеті

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, кадирівці умисно знищили мечеть у Сєвєродонецьку. Інформація про жертв та постраждалих наразі уточнюється. Можливо, вони завдали удару по будівлі, коли там були люди.

Нещодавно вони у своїх роликах заявляли про те, що воюють проти України, тому що хочуть захистити іслам. Виявляється, для того, щоб з ісламом нічого не трапилося, кадирівцям просто потрібно перестріляти один одного.

Кадирівці відкрили вогонь по Ісламському культурному центру "Бісмілля" в Сєвєродонецьку. Вони знали, що там переховуються люди, і умисно почали обстріл, коли мирні вийшли у двір набрати води зі свердловини. Ймовірно є загиблі, інформація уточнюється. Релігійний центр знищено повністю,

– розповів Гайдай.

Він додав, що кадирівців обов'язково чекає небесна кара, про наближення якої подбають наші героїчні ЗСУ.

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