Так, ракети збили підрозділи протиповітряної оборони ПвК ''Захід''. Їх окупанти випустили близько 20:00.

Важливо Росіяни обстріляли Хмельниччину: влада підтвердила 3 прильоти

Повітряна тривога та "прильоти" по Хмельниччині

Ввечері 5 липня майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Сирен не було лише на Миколаївщині та Херсонщині.

Згодом жителі Хмельницької області повідомили у мережі про звуки вибухів. Глава Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій підтвердив інформацію, він заявив про 3 "прильоти" ракет.

Є постраждалий

Удар був по території Ярмолинецької територіальної громади. Про це заявив голова громади Андрій Шутяк. За його словами, є один травмований, в нього осколкове поранення сідниці. Чоловіка госпіталізували. Загиблих, на щастя, немає.

Влада вкотре просить українців не ігнорувати повітряну тривогу, оскільки окупанти б'ють по цивільних об'єктах. За можливості, після звуку сирен слід негайно йти в укриття.