Так, ракеты сбили подразделения противовоздушной обороны ПВК Запад. Их оккупанты выпустили около 20:00.
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Воздушная тревога и "прилеты" по Хмельницкой области
Вечером 5 июля почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сирен не было только в Николаевской и Херсонской областях.
Впоследствии жители Хмельницкой области сообщили в сети о звуках взрывов. Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий подтвердил информацию, он заявил о 3 "прилетах" ракет.
Есть пострадавший
Удар был по территории Ярмолинецкой территориальной общины. Об этом заявил глава общины Андрей Шутяк. По его словам, есть один травмированный, у него осколочное ранение ягодицы. Мужчину госпитализировали. Погибших, к счастью, нет.
Власть в очередной раз просит украинцев не игнорировать воздушную тревогу, поскольку оккупанты бьют по гражданским объектам.
Успехи украинской авиации
- Ударная авиация Воздушных Сил атаковала врага на нескольких стратегических направлениях. Позиции оккупантов накрыли огнем с воздуха.
- 5 июля бомбардировщики и штурмовики уничтожили 2 полевых склада боеприпасов, 2 взводных опорных пункта российских оккупантов, а также – до 20 единиц техники и живую силу врага.
- Кроме того, утром 5 июля подразделения зенитных ракетных войск командования "Восток" сбили 6 из семи крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Оккупанты хотели атаковать Днепр и область.
- 2 июля наша авиация тоже продемонстрировала существенные успехи. Она работала фактически на всех направлениях фронта – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Совершили почти полтора десятка групповых вылетов.
- В результате уничтожили 2 вражеских пункта управления, до 20 боевых бронированных машин, до 10 танков, 2 полевых склада боеприпасов и позицию самоходной артиллерийской установки.
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