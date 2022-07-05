Так, ракеты сбили подразделения противовоздушной обороны ПВК Запад. Их оккупанты выпустили около 20:00.

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Воздушная тревога и "прилеты" по Хмельницкой области

Вечером 5 июля почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сирен не было только в Николаевской и Херсонской областях.

Впоследствии жители Хмельницкой области сообщили в сети о звуках взрывов. Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий подтвердил информацию, он заявил о 3 "прилетах" ракет.

Есть пострадавший

Удар был по территории Ярмолинецкой территориальной общины. Об этом заявил глава общины Андрей Шутяк. По его словам, есть один травмированный, у него осколочное ранение ягодицы. Мужчину госпитализировали. Погибших, к счастью, нет.

Власть в очередной раз просит украинцев не игнорировать воздушную тревогу, поскольку оккупанты бьют по гражданским объектам.

Успехи украинской авиации

Ударная авиация Воздушных Сил атаковала врага на нескольких стратегических направлениях. Позиции оккупантов накрыли огнем с воздуха.

5 июля бомбардировщики и штурмовики уничтожили 2 полевых склада боеприпасов, 2 взводных опорных пункта российских оккупантов, а также – до 20 единиц техники и живую силу врага.

Кроме того, утром 5 июля подразделения зенитных ракетных войск командования "Восток" сбили 6 из семи крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Оккупанты хотели атаковать Днепр и область.

2 июля наша авиация тоже продемонстрировала существенные успехи. Она работала фактически на всех направлениях фронта – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Совершили почти полтора десятка групповых вылетов.

В результате уничтожили 2 вражеских пункта управления, до 20 боевых бронированных машин, до 10 танков, 2 полевых склада боеприпасов и позицию самоходной артиллерийской установки.

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