Город Сумы расположен в 40 километрах от границы. Все говорили, но никто не мог поверить, что может быть.

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Выехали из города, а уже через три часа ехали танки.

В рамках проекта 24 канала СВОИ Елена рассказала, что сначала у нее были шок и паника. Однако выбор был невелик и пришлось бежать. Страшно вообразить, что было бы, если российская техника зашла в город очень быстро.

Тем более, мы выехали 24 февраля, а через три часа буквально по центральной улице ехали танки. Выехали где-то в 13 часов. Дальше нам уже звонили по телефону знакомые и говорили, что видят танки,

– рассказала переселенка.

По словам Елены, до 24 февраля ее семья ничего не планировала. Они не покупали билеты, не заправляли машину, не снимали деньги с банкоматов.

"23 февраля у меня был простой рабочий день. Закончилась смена, и я пошла домой на отдых – 2 через 2 работала. Утром 24-го началась паника. Муж поехал на заправку, а там уже очередь по 3 – 4 часа. Я в это время уже собирала сумки", – добавила женщина.

Сумы под обстрелами

Уже 5 марта уехать или заехать в Сумы было невозможно, потому что все было заблокировано колоннами вражеской техники. Уже в апреле оккупанты отступили от города и области.

В настоящее время захватчики продолжают обстреливать Сумщину. В июле российские оккупанты бросили 2 ракеты на Белопольскую общину, впоследствии 5 – на Хотинскую. После этого – российский вертолет обстрелял Миропольскую общину.

Кроме того, в Сумской области зафиксированы минометные обстрелы Краснопольской и Миропольской общин, прошло без жертв и разрушений.

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