"Карьерный" путь подонка

В Луганске селиванов работал на местном телевидении, где вел совершенно мракобесную программу "друзья майора селиванова". Смысл программы сводился исключительно к разжиганию ненависти по отношению к украинцам.

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селиванов называл украинцев "двуногим скотом", "мерзкими тварями из польских свинарников", и все это спокойно транслировалось на Луганск.

Такой ценный кадр, конечно, не мог долго прозябать в Луганске, и после начала "спецоперации" селиванова отправили работать полицейским на важный участок фронта – в Мелитополь и Бердянск. Но там с ним случилась обычная для "русского мира" история – пламенного патриота в лучших традициях "новороссии" отправили на подвал.

Подлость – главная "добродетель" оккупантов

Это явилось тяжелым ударом для российской патриотической общественности. Соратники селиванова конечно же объявили его арест происками "агентов киевской хунты" в москве!

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Имперцы в телеграм-каналах потребовали объяснений. Но в процессе разборок открылась досадная деталь – выяснилось, что отважный майор селиванов уехал на подвал за педофилию (что подтвердил известный диакон рпц кураев).

Невероятно! Кто мог вообразить такое. российский нацист – и вдруг педофил! Поехавший мозгами психопат оказался извращенцем. Вот это да!

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