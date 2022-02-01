Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. После 2014 года обвиняемая перешла на службу к государству-оккупанту
Стоит прочитать То, что россиянам показывали по телевизору – ложь, – Калиниченко о захвате Крыма
Судья реализовывала политику России
После этого судья реализовывала политику России. Говорилось о вытеснении несогласных с оккупационным режимом граждан Украины.
Так называемая "служитель Фемиды" приняла решение о выдворении с территории полуострова 33 украинцев. Мол, у них не было необходимых разрешительных документов.
Что нарушила судья:
- нормы международного гуманитарного права, в частности, Конвенцию о защите гражданского населения во время войны,
- статьи Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.
Читайте также В Крыму пропагандисты раскручивают "зраду столетия"
В Раде будут расследовать причины оккупации Крыма: коротко
- 1 февраля в Верховной Раде создали временную следственную комиссию, которая будет расследовать причины оккупации полуострова.
- Работа над формированием ВСК длилась 2 года.
- В состав временной следственной комиссии вошли представители "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ.
- Срок полномочий – 1 год.
Россия родила псевдореспублики, потому что "тяжело болеет" : больше в "Гранях правды"