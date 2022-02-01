Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. После 2014 года обвиняемая перешла на службу к государству-оккупанту

Стоит прочитать То, что россиянам показывали по телевизору – ложь, – Калиниченко о захвате Крыма

Судья реализовывала политику России

После этого судья реализовывала политику России. Говорилось о вытеснении несогласных с оккупационным режимом граждан Украины.

Так называемая "служитель Фемиды" приняла решение о выдворении с территории полуострова 33 украинцев. Мол, у них не было необходимых разрешительных документов.

Стоит обратить внимание! Никакие дополнительные разрешения оккупационной администрации не нужны украинцам, чтобы проживать на территории Крыма. Этого не предусматривает украинское национальное законодательство.

Что нарушила судья:

нормы международного гуманитарного права, в частности, Конвенцию о защите гражданского населения во время войны,

статьи Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Читайте также В Крыму пропагандисты раскручивают "зраду столетия"

В Раде будут расследовать причины оккупации Крыма: коротко

1 февраля в Верховной Раде создали временную следственную комиссию, которая будет расследовать причины оккупации полуострова.

Работа над формированием ВСК длилась 2 года.

В состав временной следственной комиссии вошли представители "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ.

Срок полномочий – 1 год.

Россия родила псевдореспублики, потому что "тяжело болеет" : больше в "Гранях правды"