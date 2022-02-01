Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Після 2014 року обвинувачена перейшла на службу до держави-окупанта.
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Суддя реалізовувала політику Росії
Після цього суддя реалізовувала політику Росії. Мовилось про витіснення незгідних з окупаційним режимом громадян України.
Так звана "служителька Феміди" ухвалила рішення про видворення з території півострова 33 українців. Мовляв, у них не було необхідних дозвільних документів.
Що порушила суддя:
- норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, Конвенцію про захист цивільного населення під час війни,
- статті Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів .
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У Раді розслідуватимуть причини окупації Криму: коротко
- 1 лютого у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме причини окупації півострова.
- Робота над формуванням ТСК тривала 2 роки.
- До складу тимчасової слідчої комісії увійшли представники "Слуги народу", "Батьківщини" та ОПЗЖ.
- Термін повноважень – 1 рік.
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