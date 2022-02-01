Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Після 2014 року обвинувачена перейшла на службу до держави-окупанта.

Варто прочитати Те, що росіянам показували по телевізору – брехня, – Калініченко про захоплення Криму

Суддя реалізовувала політику Росії

Після цього суддя реалізовувала політику Росії. Мовилось про витіснення незгідних з окупаційним режимом громадян України.

Так звана "служителька Феміди" ухвалила рішення про видворення з території півострова 33 українців. Мовляв, у них не було необхідних дозвільних документів.

Варто звернути увагу! Жодні додаткові дозволи окупаційної адміністрації не потрібні українцям, аби проживати на території Криму. Цього не передбачає українське національне законодавство.

Що порушила суддя:

норми міжнародного гуманітарного права, зокрема, Конвенцію про захист цивільного населення під час війни,

статті Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів .

Читайте також У Криму пропагандисти розкручують "зраду сторіччя"

У Раді розслідуватимуть причини окупації Криму: коротко

1 лютого у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме причини окупації півострова.

Робота над формуванням ТСК тривала 2 роки.

До складу тимчасової слідчої комісії увійшли представники "Слуги народу", "Батьківщини" та ОПЗЖ.

Термін повноважень – 1 рік.

Росія народила псевдореспубліки, бо "важко хворіє": більше у "Гранях правди"