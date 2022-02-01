До складу тимчасової слідчої комісії увійшли представники "Слуги народу", "Батьківщини" та ОПЗЖ. Термін її повноважень – 1 рік. Створення цієї комісії підтримали 229 нардепів.

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Хто увійшов до складу комісії

Ініціаторкою створення ТСК є нардепка від "Слуги народу" Єлізавета Богуцька. Слідча комісія розслідуватиме факти сприяння державної та місцевої влади Росії під час окупації Криму в 2014 році.

Головою ТСК став "слуга" Ігор Копитін, а його заступником – нардеп від "Батьківщини" Григорій Немирін. Також до тимчасової слідчої комісії увійшли:

Єлізавета Богуцька ("Слуга народу");

Олег Волошин (ОПЗЖ);

Андрій Задорожній ("Слуга народу");

Юрій Здебський ("Слуга народу");

Євгенія Кравчук ("Слуга народу");

Людмила Марченко ("Слуга народу");

Валерія Стернійчук ("Слуга народу");

Сергій Швець ("Слуга народу").

Не пізніше ніж за пів року від дня створення, тобто до 1 серпня 2022 року ТСК має прозвітувати про пророблену роботу в розслідуванні причин окупації Криму в 2014 році.

Як це було: окупація Криму Росією в 2014 році – дивіться відео