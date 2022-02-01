В состав временной следственной комиссии вошли представители "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ. Срок ее полномочий – 1 год. Создание этой комиссии поддержали 229 нардепов.

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Кто вошел в состав комиссии

Инициатором создания ВСК является нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая. Следственная комиссия будет расследовать факты содействия государственной и местной власти России во время оккупации Крыма в 2014 году.

Главой ВСК стал "слуга" Игорь Копытин, а его заместителем – нардеп от "Батькивщины" Григорий Немирин. Также во временную следственную комиссию вошли:

Елизавета Богуцкая ("Слуга народа");

Олег Волошин (ОПЗЖ);

Андрей Задорожний ("Слуга народа");

Юрий Здебский ("Слуга народа");

Евгения Кравчук ("Слуга народа");

Людмила Марченко ("Слуга народа");

Валерия Стернийчук ("Слуга народа");

Сергей Швец ("Слуга народа").

Не позднее полугода со дня создания, то есть до 1 августа 2022 года ВСК должна отчитаться о проделанной работе в расследовании причин оккупации Крыма в 2014 году.

Как это было: оккупация Крыма Россией в 2014 году – смотрите видео